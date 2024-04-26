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Китай відправив на свою орбітальну станцію трьох астронавтів

26 квітня, 2024 п'ятниця
04:40
Світ Старт китайського космічного корабля "Шеньчжоу-16", Shenzhou-16

Китайська ракета-носій стартувала з пілотованим космічним кораблем "Шеньчжоу-18". Він має доставити трьох тайконавтів на національну орбітальну станцію "Тяньгун"

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Китайська ракета-носій "Чанчжен-2F" стартувала з космодрому Цзюцюань з пілотованим космічним кораблем "Шеньчжоу-18". Він має доставити трьох тайконавтів (так у Китаї називають космонавтів) на національну орбітальну станцію "Тяньгун".

Тайконавти планують провести на станції кілька експериментів у галузі фізики, технології, космічної медицини та космічної біології. Зокрема вони спробують виростити в акваріумі на орбіті живих риб, щоб у майбутньому люди в космосі могли самі забезпечувати себе їжею.

Станція "Тяньгун" (у перекладі з китайської - "Небесний палац") була добудована в листопаді 2022 року і може приймати трьох тайконавтів терміном до шести місяців. Очікується, що термін експлуатації станції становитиме 10-15 років. При цьому за космічні польоти у КНР відповідає Народно-визвольна армія Китаю, а більшість тайконавтів – військові.

  • 26 жовтня Китай запустив пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-17". На борту перебуватимуть три космонавти, вони проведуть на орбіті понад 6 місяців.
Теги:
Китай
космос
Технології
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