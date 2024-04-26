Китай відправив на свою орбітальну станцію трьох астронавтів
Китайська ракета-носій стартувала з пілотованим космічним кораблем "Шеньчжоу-18". Він має доставити трьох тайконавтів на національну орбітальну станцію "Тяньгун"
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
Китайська ракета-носій "Чанчжен-2F" стартувала з космодрому Цзюцюань з пілотованим космічним кораблем "Шеньчжоу-18". Він має доставити трьох тайконавтів (так у Китаї називають космонавтів) на національну орбітальну станцію "Тяньгун".
Тайконавти планують провести на станції кілька експериментів у галузі фізики, технології, космічної медицини та космічної біології. Зокрема вони спробують виростити в акваріумі на орбіті живих риб, щоб у майбутньому люди в космосі могли самі забезпечувати себе їжею.
Станція "Тяньгун" (у перекладі з китайської - "Небесний палац") була добудована в листопаді 2022 року і може приймати трьох тайконавтів терміном до шести місяців. Очікується, що термін експлуатації станції становитиме 10-15 років. При цьому за космічні польоти у КНР відповідає Народно-визвольна армія Китаю, а більшість тайконавтів – військові.
- 26 жовтня Китай запустив пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-17". На борту перебуватимуть три космонавти, вони проведуть на орбіті понад 6 місяців.
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