Китай відправив на свою орбітальну станцію трьох астронавтів

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Китайська ракета-носій "Чанчжен-2F" стартувала з космодрому Цзюцюань з пілотованим космічним кораблем "Шеньчжоу-18". Він має доставити трьох тайконавтів (так у Китаї називають космонавтів) на національну орбітальну станцію "Тяньгун".

Тайконавти планують провести на станції кілька експериментів у галузі фізики, технології, космічної медицини та космічної біології. Зокрема вони спробують виростити в акваріумі на орбіті живих риб, щоб у майбутньому люди в космосі могли самі забезпечувати себе їжею.

Станція "Тяньгун" (у перекладі з китайської - "Небесний палац") була добудована в листопаді 2022 року і може приймати трьох тайконавтів терміном до шести місяців. Очікується, що термін експлуатації станції становитиме 10-15 років. При цьому за космічні польоти у КНР відповідає Народно-визвольна армія Китаю, а більшість тайконавтів – військові.