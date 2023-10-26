Китай запустить у космос корабель із 3 космонавтами

Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що запуск космічного корабля планується о 11:14 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань.

На борту перебуватимуть три космонавти, а саме Тан Хунбо, Тан Шенцзе та Цзян Сіньліня для виконання космічної місії "Шеньчжоу-17". Командиром екіпажу буде Тан Хунбо. Космонавти пробудуть на орбіті близько шести місяців.

Після виходу на орбіту "Шеньчжоу-17" здійснить швидке автоматичне зближення та стикування з переднім стикувальним вузлом основного модуля "Тяньхе", внаслідок чого буде сформовано комбінацію з трьох модулів та трьох космічних кораблів.

"Шеньчжоу-17" є 30-м польотом з моменту затвердження та старту китайської пілотованої космічної програми, а також 12-м пілотованим польотом у рамках цієї програми", - йдеться у повідомленні.