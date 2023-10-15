Китай запустив супутник для спостереження за Землею
Уранці 15 жовтня Китай успішно запустив у космос новий метеорологічний супутник серії "Юньхай" (Yunhai)
Про це інформує Xinhua.
З космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю о 8:54 за місцевим часом (3:54 за Києвом) відбувся успішний запуск ракети-носія "Чанчжен-2D" (Long March-2D) з новим супутником "Юньхай-1 04" на борту, який був доставлений на планову орбіту навколо Землі.
Фото: Скрін
Цей супутник призначений для моніторингу атмосфери, водних ресурсів та космічної ситуації, а також для запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих, і проведення наукових досліджень.
Сьогодні був 491-й політ ракет серії "Чанчжен".
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