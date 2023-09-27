Китай запустив новий супутник дистанційного зондування Землі
У середу, 27 вересня, ранковим часом Китай вдало вивів на орбіту навколо Землі супутник дистанційного зондування Землі Yaogan-33 04. Це четвертий космічний апарат із цієї серії
Про це інформує Xinhua.
Супутник Yaogan-33 04 був успішно виведений на навколоземну орбіту за допомогою ракети-носія Long March-4C о 04:15 ранку за пекінським часом. Він буде залучений у наукових дослідженнях, моніторингу земельних ресурсів, оцінці врожайності сільськогосподарських культур, а також у запобіганні та ліквідації наслідків стихійних лих.
Фото: Скрін
27 вересня супутник успішно долетів до запланованої орбіти.
Цей запуск став 489-ю польотною місією в рамках серії ракет-носіїв Long March.
- Китай відправив 21 серпня у космос новий супутник спостереження за Землею з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.
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