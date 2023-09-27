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Китай запустив новий супутник дистанційного зондування Землі

27 вересня, 2023 середа
09:16
Наука На фото: китайська ракета

У середу, 27 вересня, ранковим часом Китай вдало вивів на орбіту навколо Землі супутник дистанційного зондування Землі Yaogan-33 04. Це четвертий космічний апарат із цієї серії

Про це інформує Xinhua.

Супутник Yaogan-33 04 був успішно виведений на навколоземну орбіту за допомогою ракети-носія Long March-4C о 04:15 ранку за пекінським часом. Він буде залучений у наукових дослідженнях, моніторингу земельних ресурсів, оцінці врожайності сільськогосподарських культур, а також у запобіганні та ліквідації наслідків стихійних лих.

На фото: китайська ракета

Фото: Скрін

27 вересня супутник успішно долетів до запланованої орбіти.

Цей запуск став 489-ю польотною місією в рамках серії ракет-носіїв Long March.

  • Китай відправив 21 серпня у космос новий супутник спостереження за Землею з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.  
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