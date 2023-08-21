Китай запустив новий супутник для спостереження за Землею
Китай відправив у понеділок, 21 серпня, у космос новий супутник спостереження за Землею з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю
Про це повідомило видання Xinhua.
Стало відомо, що супутник Gaofen-12 04 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 01:45 (за пекінським часом) і успішно вийшов на заплановану орбіту.
Супутник буде використовуватися в різних сферах, в тому числі для топографічної зйомки, містобудування, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур і ліквідації наслідків стихійних лих.
Цей запуск ознаменував 484-ту польотну місію ракет-носіїв серії Long March.
- Американська компанія SpaceX у п’ятницю, 11 серпня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.
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