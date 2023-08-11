Про це компанія повідомила на власній сторінці в twitter.

"Запуск", - заявили в SpaceX.

Видання Space зазначає, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 08.17 годині за київським часом із космодрому у Флориді, США.

Очікується, що розгортання супутників на запланованій орбіті відбудеться вже через близько 65 хвилин після запуску.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись у морі на безпілотному кораблі Just Read приблизно через 8,5 хвилин після запуску.