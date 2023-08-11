Компанія SpaceX вивела у космос третю партію супутників Starlink за тиждень
Американська компанія SpaceX у п’ятницю, 11 серпня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink
Про це компанія повідомила на власній сторінці в twitter.
"Запуск", - заявили в SpaceX.
Видання Space зазначає, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 08.17 годині за київським часом із космодрому у Флориді, США.
Очікується, що розгортання супутників на запланованій орбіті відбудеться вже через близько 65 хвилин після запуску.
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись у морі на безпілотному кораблі Just Read приблизно через 8,5 хвилин після запуску.
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