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Головна Технології Компанія SpaceX вивела у космос третю партію супутників Starlink за тиждень

Компанія SpaceX вивела у космос третю партію супутників Starlink за тиждень

11 серпня, 2023 п'ятниця
10:13
Технології SpaceX Falcon

Американська компанія SpaceX у п’ятницю, 11 серпня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink

Про це компанія повідомила на власній сторінці в twitter.

"Запуск", - заявили в SpaceX.

Видання Space зазначає, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 08.17 годині за київським часом із космодрому у Флориді, США.

Очікується, що розгортання супутників на запланованій орбіті відбудеться вже через близько 65 хвилин після запуску.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись у морі на безпілотному кораблі Just Read приблизно через 8,5 хвилин після запуску.

  • Нагадаємо, у п'ятницю, 23 червня, SpaceX запустила ракету Falcon 9 із 56 супутниками Starlink на низьку орбіту навколо Землі.
  • 7 серпня вночі SpaceX запустила ще 22 інтернет-супутники Starlink і посадила ракету, що повертається, на корабель у морі.
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