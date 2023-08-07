Ще 22 супутники Starlink запустили у космос

Про це повідомило видання Space.

Стало відомо, що ракета Falcon 9 з космічним апаратом Starlink стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 22:41 за східним часом (02:41 за Гринвічем 7 серпня).

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю за планом, приземлившись приблизно через 8,5 хвилин після старту на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, який знаходився в Атлантичному океані.

Згідно з описом місії SpaceX, це був четвертий запуск і посадка для цієї ракети-носія.

Також за словами фахівця з відстеження супутників і астрофізика Джонатана Макдауелла, на сьогодні SpaceX запустила близько 4 900 космічних апаратів Starlink. Понад 4 500 з цих супутників наразі функціонують.

SpaceX планує вивести ще багато апаратів Starlink протягом наступних тижнів і місяців. Компанія має дозвіл на запуск 12 000 супутників і подала заявку на отримання дозволу на запуск ще 30 000 супутників.