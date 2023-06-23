SpaceX запускає Falcon 9 із 56 супутниками Starlink
У п'ятницю, 23 червня, SpaceX запускає Falcon 9 із 56 супутників Starlink на низьку орбіту навколо Землі
Про це інформує SpaceX.
О 18:30 розпочалася пряма трансляція запуску Falcon 9 з місією Starlink, що відправить 56 супутників на низьку орбіту. Запуск відбувається з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на мисі Канаверал.
Пряма трансляція цієї розпочалася приблизно за п'ять хвилин до старту.
Ця місія використовує ракету-носій першого ступеня, яка раніше запускала CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 і SES-19, а також три місії Starlink. Перший ступінь повернеться на безпілотний корабель Just Read the Instructions в Атлантиці після того, як відокремиться від ракети.
Станом на 12 червня SpaceX уже запустила понад 4,5 тис. супутників, і майже 4,2 тис. з них працюють.
Загалом компанія має дозвіл на розгортання 12 тисяч широкосмугових супутників і подала заявку на схвалення ще 30 тисяч.
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