"Васал їде до сюзерена": дипломат Чалий про візит Путіна до Китаю

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін не зміг би довго продовжувати війну, якби Китай зайняв позицію відповідно до статуту ООН. Навіть на голосуванні у Радбезі про нерозміщення ядерних компонентів у космосі Китай утримався, Росія показово заблокувала, а всі країни проголосували за таке рішення. Однак так світ не буде нормально розвиватися, і виграти китайці у цій грі не зможуть, бо треба мати реноме, розвивати свій вплив, якщо вони хочуть у майбутньому вийти на перші позиції. На мою думку, Путін їде не через те, що йому треба кудись поїхати, де його не арештують і картинки будуть красиві, а це васал їде до сюзерена. До речі, про це Китай прямим текстом вже говорить", - зауважив дипломат.

За його словами, і це змушений ковтати Путін, і Китай також мовчазно приймає таку формулу.

"Путін поїде випрошувати додаткову допомогу. Звісно, буде просити більше, у цьому є побоювання США, щоб Китай не став активно постачати Росії озброєння. Про це зараз у першу чергу говориться. Безумовно, є важелі впливу. Не думаю, що треба якось тиснути, а краще аргументовано показати програшність такої позиції Китаю. І це буде зроблено, як тільки будуть успіхи з боку України та наших партнерів, тоді Пекін змушений буде поміняти позицію. Ніхто з лузерами бути не хоче. Єдине, що Китай стратегічно розглядає війну Росії проти України у контексті з США, і це для нас не дуже сприятлива історія. Ми маємо розуміти, що у двополюсному світі нам доведеться займати певну позицію, яка вже зрозуміла", - резюмував Валерій Чалий.