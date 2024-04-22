Росія та Китай підписали новий меморандум про військову співпрацю: ISW розкрив деталі
Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю на тлі останніх повідомлень про посилення підтримки Пекіном війни РФ в Україні
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що головнокомандувач військово-морським флотом (ВМФ) Росії адмірал Олександр Моїсеєв підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з головнокомандувачем ВМФ Китаю адміралом Ху Чжунміном щодо морських пошуково-рятувальних операцій під час візиту Моїсеєва до Китаю.
Моїсеєв і Ху обговорили співпрацю військово-морських сил Росії та Китаю, і домовилися, що росіянин візьме участь у військово-морському симпозіумі Західної частини Тихого океану в Циндао 22-23 квітня, де він зустрінеться з високопосадовцями ВМФ Китаю та інших країн.
До слова, візит Моїсеєва до Китаю, зокрема, передує поїздці держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю з 24 по 26 квітня.
- Напередодні президент США Джо Байден заявив, що друзі Путіна - Китай, Іран і Північна Корея - допомагають РФ посилювати наступ.
- Держсекретар США Блінкен розкритикував підтримку Китаєм Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником компонентів для російської оборонної промисловості
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