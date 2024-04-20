Блінкен їде в Китай після заяви, що країна допомагає Росії у війні проти України

Про це повідомляє Voice of America.

З 24 по 26 квітня Ентоні Блінкен проведе у Китаї переговори з високопоставленими чиновниками. Візит держсекретаря США у Пекін і Шанхай відбудеться на фоні заяв американців, що Китай допомагає Росії у війні проти України.

Окрім співпраці РФ і Китаю, Блінкен планує обговорити й інші питання. Мова йтиме про боротьбу з наркотиками, зміцнення зв’язку між військовими, початок переговорів про ризики та безпеку AI (штучного інтелекту), а також вивчення шляхів зміцнення зв’язків між людьми.