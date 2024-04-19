Блінкен назвав Китай найбільшим постачальником компонентів для ОПК Росії
У п'ятницю, 19 квітня, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував підтримку Китаєм Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником компонентів для російської оборонної промисловості
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, ці дії Китаю підживлюють "найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".
Під час виступу на пресконференції на Капрі, Блінкен підкреслив, що Вашингтон чітко дав зрозуміти Пекіну та іншим країнам, що вони не повинні допомагати Росії у її війні в Україні.
"Коли йдеться про російську оборонно-промислову базу, основним постачальником наразі є Китай. Ми бачимо, як Китай ділиться верстатами, напівпровідниками, іншими товарами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову базу", - зауважив він.
Блінкен додав, що Китай не може мати дружні стосунки з країнами Європи й водночас співпрацювати з Росією.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала занепокоєння держсекретаря США.
"Якщо Китай відкрито прагне до дедалі тіснішого партнерства з Росією, яка веде незаконну війну проти України, ... ми не можемо з цим змиритися", - підкреслила вона.
- У середу, 17 квітня, президент США Джо Байден заявив, що друзі Путіна – Китай, Іран і Північна Корея – допомагають РФ посилювати наступ.
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