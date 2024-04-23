Китай закликав США не сприймати співпрацю з РФ як підтримку війни проти України
У понеділок, 22 квітня, генеральний директор департаменту у справах Північної Америки та Океанії в МЗС КНР Ян Тао заявив, що під час візиту держсекретаря США Блінкена до Пекіну має намір закликати не сприймати співпрацю з РФ як підтримку війни проти України
Про це повідомляє CGTN.
Він підкреслив, що китайсько-американські відносини повинні залишатися стабільними, однак водночас Китай має свої інтереси, принципи та цілі, які необхідно відстоювати.
Дипломат закликав США замислитися над своєю відповідальністю у війні РФ проти України та утриматися від нападок на "нормальні відносини" між Китаєм і Росією.
Окрім того, він звинуватив США у перекладанні провини на Китай через його співпрацю з Росією та закликав припинити запровадження односторонні санкції проти деяких китайських компаній і приватних осіб.
"Питання України не є питанням між Китаєм і США, і США не повинні перетворювати його на проблему між двома країнами", - підсумував Тао.
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