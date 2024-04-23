Китай закликав США не сприймати співпрацю з РФ як підтримку війни проти України

Про це повідомляє CGTN.

Він підкреслив, що китайсько-американські відносини повинні залишатися стабільними, однак водночас Китай має свої інтереси, принципи та цілі, які необхідно відстоювати.

Дипломат закликав США замислитися над своєю відповідальністю у війні РФ проти України та утриматися від нападок на "нормальні відносини" між Китаєм і Росією.

Окрім того, він звинуватив США у перекладанні провини на Китай через його співпрацю з Росією та закликав припинити запровадження односторонні санкції проти деяких китайських компаній і приватних осіб.

"Питання України не є питанням між Китаєм і США, і США не повинні перетворювати його на проблему між двома країнами", - підсумував Тао.