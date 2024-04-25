Китай обрав сторону й не може претендувати на нейтралітет у війні між РФ та Україною, - посол США в НАТО

Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, пише Politico.

"КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося", - каже Сміт.

За її словами, Штати "все частіше бачать матеріальну підтримку" з боку Китаю для Росії, адже це обладнання, яке може мати як цивільне, так і військове застосування, зіграло вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких її цілей проти України.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації й мала б проблеми з продовженням деяких із цих актів агресії", - сказала вона.