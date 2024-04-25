Китай пустив у порт судно, що постачало зброю з КНДР до Росії, - Reuters
Китай надає причал для російського вантажного судна, яке перебуває під санкціями США й причетне до постачання зброї з Північної Кореї до Росії
Про це повідомляє Reuters.
Британський аналітичний центр Royal United Services Institute повідомив, що російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року поставило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містили північнокорейські боєприпаси, стоїть на якорі в східній провінції Чжецзян.
"Присутність корабля в китайському порту підкреслює виклики, з якими стикаються Сполучені Штати та їхні союзники, коли вони намагаються задушити військову та економічну підтримку Росії", - йдеться у повідомленні.
Представник Державного департаменту США заявив, що йому відомі "достовірні повідомлення з відкритих джерел" про те, що судно зараз пришвартовано в китайському порту. Він також порушив це питання з китайськими посадовцями.
"Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов'язання щодо резолюції 2397 РБ ООН", - сказав представник, посилаючись на резолюцію ООН про обмеження торгівлі з Північною Кореєю та вимогу до держав ООН зняти з реєстрації будь-які судна, які беруть участь у незаконній діяльності.
Супутникові знімки показали, що судно прибуло до Китаю 9 лютого. До цього корабель "Ангара" був пришвартований в портах Північної Кореї та Росії з вимкненим транспондером.
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