Китай пустив у порт судно, що постачало зброю з КНДР до Росії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute повідомив, що російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року поставило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містили північнокорейські боєприпаси, стоїть на якорі в східній провінції Чжецзян.

"Присутність корабля в китайському порту підкреслює виклики, з якими стикаються Сполучені Штати та їхні союзники, коли вони намагаються задушити військову та економічну підтримку Росії", - йдеться у повідомленні.

Представник Державного департаменту США заявив, що йому відомі "достовірні повідомлення з відкритих джерел" про те, що судно зараз пришвартовано в китайському порту. Він також порушив це питання з китайськими посадовцями.

"Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов'язання щодо резолюції 2397 РБ ООН", - сказав представник, посилаючись на резолюцію ООН про обмеження торгівлі з Північною Кореєю та вимогу до держав ООН зняти з реєстрації будь-які судна, які беруть участь у незаконній діяльності.

Супутникові знімки показали, що судно прибуло до Китаю 9 лютого. До цього корабель "Ангара" був пришвартований в портах Північної Кореї та Росії з вимкненим транспондером.