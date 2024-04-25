Греція не має наміру відправляти Україні системи ППО, - прем'єр Міцотакіс
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Афіни не планують надавати Україні системи протиповітяної оборони С-300 чи Patriot, оскільки вони важливі для захисту його держави
Про це повідомляє іefimerida.
Раніше держави-союзники закликали Грецію поставити Україні системи ППО. Але очільник уряду наголосив, що Афіни не робитимуть цього.
"Греція не збирається надсилати Україні ні С-300, ні Patriot. Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", - почав Міцотакіс.
За його словами, Афіни підтримували Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами, але системи С-300 або Patriot "критично важливі для захисту повітряного простору Греції".
"Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування. У нас є надлишок матеріалу, яким ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні", - сказав грецький прем’єр-міністр.
- 22 квітня газета Financial Times писала, що ЄС та НАТО здійснюють сильний тиск на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
- 23 квітня повідомлялось, що Греція може передати Україні одну або дві системи протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантії щодо загроз з боку Туреччини.
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