Греція може передати Україні системи Patriot: ЗМІ назвали умови

Про це пише грецьке видання Рronews.

Джерела в уряді заявили, що США надали гарантії грекам, що у разі необхідності посилення ППО країна отримає від Вашингтону Patriot замість тих, які будуть передані Україні, або отримає компенсацію з пакета допомоги в $61 млрд після рішення Сенату і підпису президента Байдена.

"Комплекс, який можуть передати Україні, начебто один із двох, які перебувають в Афінах. Загалом у нас шість систем, одна із яких у Саудівській Аравії", - пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, Україна отримає одну чи дві батареї Patriot PАС-3 з ракетами PAC-2GEM, які здатні збивати балістичні цілі.