Греція може передати Україні системи Patriot: ЗМІ назвали умови
Греція може передати Україні одну або дві системи протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантії щодо загроз з боку Туреччини
Про це пише грецьке видання Рronews.
Джерела в уряді заявили, що США надали гарантії грекам, що у разі необхідності посилення ППО країна отримає від Вашингтону Patriot замість тих, які будуть передані Україні, або отримає компенсацію з пакета допомоги в $61 млрд після рішення Сенату і підпису президента Байдена.
"Комплекс, який можуть передати Україні, начебто один із двох, які перебувають в Афінах. Загалом у нас шість систем, одна із яких у Саудівській Аравії", - пишуть журналісти.
За даними ЗМІ, Україна отримає одну чи дві батареї Patriot PАС-3 з ракетами PAC-2GEM, які здатні збивати балістичні цілі.
- Газета Financial Times писала, що ЄС та НАТО здійснюють сильний тиск на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем протиповітряної оборони
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.6 Купівля 39.6Продаж 40.1
- EUR Купівля 42.27Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе