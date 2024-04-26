Атака хакерів з КНДР на Південну Корею: постраждали 10 оборонних підприємств

Про це повідомляє Yonhap News.

"Хакерські групи проникали у внутрішні мережі оборонних компаній Південної Кореї та викрадали технічні дані за останні 18 місяців", - повідомила поліція.

За словами поліції, залучено три угруповання КНДР – Lazarus, Andariel та Kimsuky. З кінця 2022 року вони здійснили напади на 83 вітчизняні оборонні компанії. Підтверджено, що постраждали десять фірм.

Було виявлено, що Північна Корея використала різні заходи, включаючи прямий доступ, використання шкідливого коду та крадіжку інформації з облікових записів серверів.

Компанії, на які були скоєні напади, зовсім не знали про атаки, поки поліція та Національна розвідувальна служба (NIS) не розпочали розслідування на початку цього року.

До цього часу Північна Корея викрала технології, що належать до двигунів безпілотних літальних апаратів та пускових установок балістичних ракет підводного базування (БРПЛ).

За даними Національного агентства розвідки, минулого року кількість міжнародних кібератак на державні установи Південної Кореї досягла в середньому 1,62 мільйона на день, що на 36% більше, ніж роком раніше. З них 80% посідає атаки з Півночі.