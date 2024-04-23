Південна Корея заявила про масштабні кібератаки з боку КНДР проти оборонних компаній

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, кібератаки були здійснені групами хакерів, пов'язаними з розвідувальним апаратом Північної Кореї та відомими як Lazarus, Kimsuky та Andariel. Вони розміщували шкідливі коди в інформаційних системах оборонних компаній.

Поліція ідентифікувала їх за вихідними IP-адресами, архітектурою перенаправлення сигналів і сигнатурами використаного шкідливого програмного забезпечення.

Хакери також проникли у мережу оборонної компанії, скориставшись тим, що працівники субпідрядників використовували однакові паролі для своїх приватних і службових електронних поштових скриньок, і витягли звідти конфіденційні технічні дані.

Вважається, що північнокорейські хакери стоять за великими крадіжками криптовалют, а викрадені кошти спрямовуються на програми озброєнь.

Північна Корея заперечує свою причетність до хакерських операцій або крадіжок криптовалют.