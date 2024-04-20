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У ФБР заявили, що китайські хакери готують атаку на критичну інфраструктуру США

20 квітня, 2024 субота
14:12
Світ хакери

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пов'язані з китайським урядом хакери проникли в об'єкти критичної інфраструктури США і чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару"

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, китайська хакерська кампанія, відома під назвою Volt Typhoon, успішно отримала доступ до численних американських компаній у сфері телекомунікацій, енергетики, водопостачання та інших критично важливих галузях, в тому числі до 23 операторів трубопроводів.

"Китай розвиває здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в зручний для нього час, - заявив Рей. - Його план полягає в тому, щоб завдати слабких ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку".

Натомість представник МЗС Китаю заявив, що Volt Typhoon насправді не пов'язана з урядом Китаю, а є частиною злочинного угруповання, яке займається вимаганням викупу.

Згідно з заявою посольства Китаю у Вашингтоні, США використовує відстеження походження кібератак як інструмент для того, щоб вдарити по Китаю і підставити його.

  • Наприкінці березня США і Велика Британія викрили глобальну хакерську мережу Китаю, яка націлилася на співробітників Білого дому і Державного департаменту, а також на британських парламентарів і виборчу комісію.
Теги:
Китай
політика
хакер
США
хакерські атаки
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