У ФБР заявили, що китайські хакери готують атаку на критичну інфраструктуру США
Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пов'язані з китайським урядом хакери проникли в об'єкти критичної інфраструктури США і чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару"
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, китайська хакерська кампанія, відома під назвою Volt Typhoon, успішно отримала доступ до численних американських компаній у сфері телекомунікацій, енергетики, водопостачання та інших критично важливих галузях, в тому числі до 23 операторів трубопроводів.
"Китай розвиває здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в зручний для нього час, - заявив Рей. - Його план полягає в тому, щоб завдати слабких ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку".
Натомість представник МЗС Китаю заявив, що Volt Typhoon насправді не пов'язана з урядом Китаю, а є частиною злочинного угруповання, яке займається вимаганням викупу.
Згідно з заявою посольства Китаю у Вашингтоні, США використовує відстеження походження кібератак як інструмент для того, щоб вдарити по Китаю і підставити його.
- Наприкінці березня США і Велика Британія викрили глобальну хакерську мережу Китаю, яка націлилася на співробітників Білого дому і Державного департаменту, а також на британських парламентарів і виборчу комісію.
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