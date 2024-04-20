У ФБР заявили, що китайські хакери готують атаку на критичну інфраструктуру США

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, китайська хакерська кампанія, відома під назвою Volt Typhoon, успішно отримала доступ до численних американських компаній у сфері телекомунікацій, енергетики, водопостачання та інших критично важливих галузях, в тому числі до 23 операторів трубопроводів.

"Китай розвиває здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в зручний для нього час, - заявив Рей. - Його план полягає в тому, щоб завдати слабких ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку".

Натомість представник МЗС Китаю заявив, що Volt Typhoon насправді не пов'язана з урядом Китаю, а є частиною злочинного угруповання, яке займається вимаганням викупу.

Згідно з заявою посольства Китаю у Вашингтоні, США використовує відстеження походження кібератак як інструмент для того, щоб вдарити по Китаю і підставити його.