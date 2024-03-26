США та Британія викрили глобальну китайську хакерську мережу

Про це повідомляє The Telegraph.

Унаслідок цього Вашингтон і Лондон оголосили про запровадження санкцій проти двох осіб і однієї компанії, пов'язаних з APT31, угрупованням, підконтрольним Китаю, у відповідь на кібератаки, які "поставили під загрозу національну безпеку".

Міністерство юстиції США заявило, що APT31 була частиною "програми кібершпигунства, якою керував департамент державної безпеки провінції Хубей, що знаходиться в місті Ухань", і що семеро обвинувачених націлювалися на "мережі, облікові записи електронної пошти, хмарні сховища і записи телефонних дзвінків, причому спостереження за деякими скомпрометованими обліковими записами електронної пошти тривало протягом багатьох років".

Атака на виборчу комісію Великої Британії була зафіксована в жовтні 2022 року, але хакери вперше отримали доступ до систем комісії понад рік назад, у серпні 2021 року.

Хакери отримали доступ до персональних даних 40 мільйонів виборців, оскільки комісія зберігала ім'я та адресу кожного британця, який був зареєстрований для голосування в період між 2014 і 2022 роками.

Окрім того, з'ясувалося, що Пекін шпигував за групою депутатів і членів парламенту з критичними поглядами на Китай.

Віцепрем'єр-міністр Британії Олівер Дауден заявив, що будь-яка ворожа кіберактивність, спрямована проти британських парламентарів, є "абсолютно неприйнятною", зазначивши, що ці дві атаки продемонстрували "чітку і стійку модель поведінки, яка свідчить про ворожі наміри з боку Китаю".