США та Британія викрили глобальну китайську хакерську мережу
США і Велика Британія викрили глобальну хакерську мережу Китаю, яка націлилася на співробітників Білого дому і Державного департаменту, а також на британських парламентарів і виборчу комісію
Про це повідомляє The Telegraph.
Унаслідок цього Вашингтон і Лондон оголосили про запровадження санкцій проти двох осіб і однієї компанії, пов'язаних з APT31, угрупованням, підконтрольним Китаю, у відповідь на кібератаки, які "поставили під загрозу національну безпеку".
Міністерство юстиції США заявило, що APT31 була частиною "програми кібершпигунства, якою керував департамент державної безпеки провінції Хубей, що знаходиться в місті Ухань", і що семеро обвинувачених націлювалися на "мережі, облікові записи електронної пошти, хмарні сховища і записи телефонних дзвінків, причому спостереження за деякими скомпрометованими обліковими записами електронної пошти тривало протягом багатьох років".
Атака на виборчу комісію Великої Британії була зафіксована в жовтні 2022 року, але хакери вперше отримали доступ до систем комісії понад рік назад, у серпні 2021 року.
Хакери отримали доступ до персональних даних 40 мільйонів виборців, оскільки комісія зберігала ім'я та адресу кожного британця, який був зареєстрований для голосування в період між 2014 і 2022 роками.
Окрім того, з'ясувалося, що Пекін шпигував за групою депутатів і членів парламенту з критичними поглядами на Китай.
Віцепрем'єр-міністр Британії Олівер Дауден заявив, що будь-яка ворожа кіберактивність, спрямована проти британських парламентарів, є "абсолютно неприйнятною", зазначивши, що ці дві атаки продемонстрували "чітку і стійку модель поведінки, яка свідчить про ворожі наміри з боку Китаю".
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У понеділок, 4 березня, шпигунське агентство Сеула заявило, що північнокорейські хакери зламали дві південнокорейські компанії з виготовлення напівпровідникового обладнання з метою викрадення інформації для внутрішньої програми з виробництва мікросхем.
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