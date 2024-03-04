Хакери з КНДР зламали дві південнокорейські компанії, аби викрасти технології з виробництва мікросхем

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві Національної розвідувальної служби йдеться про те, що хакери використовували техніку, яка отримала назву "життя за межами землі", спирається на встановлене програмне забезпечення і яку важче виявити.Зловмисники зосередилися на серверах, підключених до Інтернету.

У відомстві додали, що КНДР, ймовірно, почала готуватися до виробництва власних напівпровідників через труднощі із закупівлею мікросхем внаслідок запровадження санкцій.

Шпигунське агентство заявило, що Пхеньян, ймовірно, почав зосереджувати кібератаки на секторі виробництва мікросхем з другої половини минулого року, щоб задовольнити зростаючий попит на розробку супутників і ракет.

Окрім цього, Північну Корею звинувачують у спонсоруванні масштабних кібератак на банки по всьому світу, викраденні оборонних секретів, вимаганні грошей та цифрової валюти.