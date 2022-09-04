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Головна війна з Росією Постановка жінок на військовий облік буде добровільною й лише після ухвалення закону, - заступниця міністра оборони Маляр

Постановка жінок на військовий облік буде добровільною й лише після ухвалення закону, - заступниця міністра оборони Маляр

4 вересня, 2022 неділя
21:06
війна з Росією жінки військові

В Україні нема потреби значно збільшувати кількість жінок на військовому обліку й постановка на нього буде добровільною

Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

Вона закликала не поширювати фейки про військовий облік жінок і зазначила, що Міноборони передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" про добровільність постановки на облік жінок. Зараз міністерство та комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над законопроєктом.

"Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають", - зазначила Ганна Маляр.

Вона зауважила, що досвід розгортання ЗСУ й інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчать про те, що зараз в Україні нема гострої необхідності збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

"Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік", - наголосила заступниця міністра.

Ганна Маляр зауважила, що з 2014 року жодної жінки не відправили на фронт примусово.

  • 4 вересня юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка розповів, що в разі законодавчих змін із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік. Проте до кінця 2022 року за невиконання наказу штрафи не передбачені.

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Ганна Маляр
Військові новини
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