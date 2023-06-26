Зеленський приїхав до бійців на Бердянському напрямку та вручив їм нагороди
У понеділок, 26 червня, Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку, де нагородив українських військових
Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві президента.
Повідомляється, що президент ознайомився з роботою командно-спостережного пункту третього батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Глава держави заслухав доповідь командувача Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля про поточну оперативну ситуацію на цій ділянці фронту. Було обговорено окремі питання формування корпусу морської піхоти.
Фото: Інтернет-представництво президента
Окрім того, Зеленський поспілкувався з військовими, які брали участь у звільненні населених пунктів на Бердянському напрямку та вручив їм державні нагороди. Звання Героя України та орден "Золота Зірка" отримав заступник командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади майор Сергій Дудін.
Зазначається, що майор неодноразово брав участь у відбитті атак противника, у складі підрозділу та особисто знищував ворожу техніку й живу силу, брав участь у вдалих штурмах, які сам же спланував, звільняв від російської окупації землі Херсонщини. Під час бойових дій зазнав поранення. Після лікування одразу повернувся в стрій.
"Дуже приємно бути сьогодні тут. Особливо приємно вітати третій батальйон Окремої президентської бригади. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного й кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити, потиснути руки й побажати перемоги. Бережіть себе! Збережете свої життя – збережете Україну", - сказав глава держави.
Фото: Інтернет-представництво президента
- Сьогодні Володимир Зеленський також здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначилися у важких боях на Бахмутському напрямку.
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