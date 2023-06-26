Зеленський приїхав до бійців на Бердянському напрямку та вручив їм нагороди

Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві президента.

Повідомляється, що президент ознайомився з роботою командно-спостережного пункту третього батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Глава держави заслухав доповідь командувача Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля про поточну оперативну ситуацію на цій ділянці фронту. Було обговорено окремі питання формування корпусу морської піхоти.

Фото: Інтернет-представництво президента

Окрім того, Зеленський поспілкувався з військовими, які брали участь у звільненні населених пунктів на Бердянському напрямку та вручив їм державні нагороди. Звання Героя України та орден "Золота Зірка" отримав заступник командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади майор Сергій Дудін.

Зазначається, що майор неодноразово брав участь у відбитті атак противника, у складі підрозділу та особисто знищував ворожу техніку й живу силу, брав участь у вдалих штурмах, які сам же спланував, звільняв від російської окупації землі Херсонщини. Під час бойових дій зазнав поранення. Після лікування одразу повернувся в стрій.

"Дуже приємно бути сьогодні тут. Особливо приємно вітати третій батальйон Окремої президентської бригади. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного й кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити, потиснути руки й побажати перемоги. Бережіть себе! Збережете свої життя – збережете Україну", - сказав глава держави.

Фото: Інтернет-представництво президента