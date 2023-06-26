Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський відвідав Донеччину й нагородив бійців, які відзначилися на Бахмутському напрямку

Зеленський відвідав Донеччину й нагородив бійців, які відзначилися на Бахмутському напрямку

26 червня, 2023 понедiлок
18:47
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначилися у важких боях на Бахмутському напрямку

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час візиту Зеленський поспілкувався із командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-полковником Олександром Сирським, який про актуальну обстановку на Бахмутському напрямку та перспективи її розвитку. Також президент провів розмову з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди.

"Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є", - сказав Зеленський.

Зеленський

Фото: president.gov.ua

Він також побажав воїнам здоров'я і перемогу. Крім того, зазначив, що Україна пишається кожним з них, і всі в державі розуміють, що вони роблять найскладнішу роботу.

"Україна пишається кожним із вас. Ви - круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок - дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви", - наголосив президент.

Зеленський

Фото: president.gov.ua

Так Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ. Він під час проходження військової служби разом із підлеглими знищив десятки одиниць російської техніки і понад сотню ворожих військових. Також Олива неодноразово відмовлявся від госпіталізації після поранень і залишався на полі бою разом із побратимами.

  • 26 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за неналежне утримання укриттів.
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Читайте також:
Міністерство освіти та науки України
25 червня, 2023 неділя
Кабмін призначив нових заступників міністра освіти і науки України
путін пригожин
Автор Антін Борковський
25 червня, 2023 неділя
Путін хоче організувати нічию у війні, а Пригожин готує РФ до поразки, - Піонтковський
путін пригожин
25 червня, 2023 неділя
Заколот Пригожина проти Путіна - чітко спланована акція російських спецслужб, - військовий експерт Снєгирьов
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
26 червня
20:16
У Києві римо-католики вимагали від Ткаченка повернути костел Святого Миколая вірянам
20:09
дрони ЗСУ
Три українські виробники отримають по $1 млн на впровадження технологій боротьби з ворожими дронами
20:02
OPINION
Ігор Танчин
Гнила стіна
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 488 дня війни: звільнення важливого для контрнаступу села Рівнопіль та висадка українського десанту на лівому березі на Херсонщині
19:48
У Білорусі триває бойова підготовка підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою в райони бойових дій в Україні, - Генштаб
19:36
Порошенко в ефірі GB News: ситуація з Пригожиним вкотре довела, що Путін розуміє лише мову сили
19:01
АМС опублікувала перші кадри майбутнього серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
18:53
Дана Ярова
ДАСУ провокує черговий скандал навколо закупівель Міноборони, що загрожує втратою постачальників, – волонтерка Ярова
18:50
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Росіяни привезли в одне із селищ на лівобережжі Херсонщини пересувний крематорій, - депутатка Херсонської міськради
18:19
Євген Пригожин
"Ми йшли для демонстрації протесту": Пригожин розповів про причини заколоту та його зупинки
18:08
OPINION
Михайло Басараб
Не дивіться російських серіалів...
17:59
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus, – Пісторіус
17:50
ПВК Вагнер
У Білорусі на відстані 200 км від України почали будувати бази для вагнерівців, - ЗМІ
17:42
У Херсоні затримали місцевого прикордонника, який працював у російській катівні під час окупації 
17:20
ПВК Вагнера
Причиною відступу Пригожина можуть бути погрози спецслужб РФ родинам вагнерівців, - The Telegraph
17:16
зерно, зернова угода
"Зерновий коридор": найбільшими покупцями є Іспанія, Китай і Туреччина, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева
17:11
Євген Пригожин
ЗМІ заявили, що в Лукашенка не підтвердили прибуття Пригожина до Білорусі
17:06
Шалва Папуашвілі
Спікер грузинського парламенту пояснив, чому країна не вводить санкції проти РФ
16:54
автомат
Польща передасть українським силовикам партію автоматів і набоїв
16:36
Росіяни поцілили по підприємству в Нікополі: загинули двоє людей
16:35
Ексклюзив
ЗСУ
Експерт Defense Express Рябих пояснив важливість звільнення Рівнополя для контрнаступу
16:23
на фото: винищувачі НАТО
За тиждень винищувачі НАТО над країнами Балтії супроводили 8 військових літаків РФ, що порушили правила польотів
16:07
Обстріл Херсонської області
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: дістала поранення літня жінка
16:04
Конференція відновлення в Лондоні
"Неконструктивна маячня": Влада провалила підготовку до Лондонської конференції з відбудови України, - ZN.UA
16:04
OPINION
Олексій Панич
Через Пригожина Штатам передали "ядерний меседж"
15:57
Петер Сіярто
Голова МЗС Угорщини Сіярто заявив, що Україна не відповідає умовам членства в ЄС
15:45
укриття
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за неналежне утримання укриттів
15:23
Ексклюзив
путін
Остаточну крапку в заколоті ставити зарано, далі буде, - генерал-лейтенант Кондратюк
15:23
білорусь та Україна
У Білорусі на три місяці продовжили заборону на польоти біля кордону з Україною
15:20
Оновлено
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Демонстрація великої стратегічної помилки: Столтенберг про заколот Вагнера в Росії
15:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:01
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Відлік розпочато: Буданов заявив про мінування Запорізької АЕС, що далі?
14:57
БМП Bradley
Понад 15% бойових машин Bradley були пошкоджені або знищені під час бойових дій в Україні, – NYT
14:53
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин може готувати держпереворот у Білорусі, - представник Об’єднаного перехідного кабінету Ковалевський
14:48
F-16
У Данії розпочалися навчання українських пілотів на літаках F-16
14:42
Снаряди 155-мм
Німеччина розробляє план довгострокової підтримки України артилерійськими боєприпасами, – Spiegel
14:22
Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів
Переможець Ліги чемпіонів перейшов з "Манчестер Сіті" до "Барселони"
14:22
водопостачання вода
Частина Нікополя знову з водою: ситуація в районах Дніпропетровщини, постраждалих від підриву Каховської ГЕС
14:22
Оновлено
прапор України
Сили оборони звільнили Рівнопіль на Донеччині
14:18
Ділянка, де Москва планувала збудувати нове посольство у Канберрі
Росія не змогла зберегти земельну ділянку в столиці Австралії, де планувала побудувати нове посольство
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV