Відповідний указ розміщено на сайті президента.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова, а указ набирає чинності в день його підписання, тобто 26 червня.

Згідно з рішенням РНБО, визнано незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів до використання за призначенням у містах Київ, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Харків, Миколаїв, Одеса, Суми, Дніпро, Конотоп, Біла Церква, а також у Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області та Конотопському районі Сумської області.

З огляду на це Кабміну, обласним та Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування слід вжити невідкладних заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадових осіб, через яких укриття перебувають у незадовільному стані.

Кабмін мусить внести пропозиції Верховній Раді щодо внесення змін до Кримінального кодексу України в частині, що стосується посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання та експлуатацію укриттів.

Про результати вжитих заходів усі, на кого покладено відповідні зобов'язання, мають поінформувати Апарат РНБО до 30 червня.

Ситуація з укриттями

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.