Укриття, суди та євроінтеграція: Зеленський провів засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський 23 червня провів засідання РНБО. Учасники розглянули три важливі питання, одне з яких стосується безпеки громадян
Про це голова держави повідомив у Facebook.
Першою темою обговорення була безпека людей і стан укриттів.
"Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", - написав Зеленський.
Другою темою було посилення відповідальності за корупцію в системі правосуддя.
"Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій", - повідомив президент.
Третьою темою була євроінтеграція.
"Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", - наголосив Зеленський.
Ситуація з укриттями
У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.
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