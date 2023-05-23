Про це ідеться на сайті Президента України.

Президент поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях. Володимир Зеленський наголосив, що морська піхота – це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.

За словами Глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.

"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", – заявив Президент.

Як розповів Володимир Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

Президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.