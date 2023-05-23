Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині й нагородив морпіхів у день професійного свята
Повертаючись із закордонного візиту, Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області
Про це ідеться на сайті Президента України.
Президент поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях. Володимир Зеленський наголосив, що морська піхота – це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.
За словами Глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.
"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", – заявив Президент.
Як розповів Володимир Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.
Президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту G7 у Японії з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та обговорив з ним "коаліцію винищувачів", а також зустрівся з прем’єрами Італії Джорджею Мелоні та Індії Нарендрою Моді, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.97
- Актуальне
- Важливе