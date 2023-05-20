Зеленський прилетів до Японії на саміт G7
Президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми, де візьме участь у саміті G7
Про це Зеленський написав у twitter.
Літак із президентом України приземлився у місті Хіросіма, де відбувається саміт "Великої сімки".
"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - написав Зеленський.
За даними Kyodo Зеленський в якості гостя візьме участь у сесії лідерів G7 щодо миру та стабільності. Він також планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який головує на саміті.
Згідно з джерелами президент України також розглядає можливість відвідати музей Хіросіми, де задокументовано руйнування, спричинені атомною бомбою в 1945 році та покладе вінок до меморіалу жертвам ядерного вибуху.
Кішіда запросив Зеленського на саміт G7 під час свого візиту в Україну 21 березня.
Востаннє Зеленський відвідав Японію в жовтні 2019 року, коли взяти участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто в Токіо та провів переговори з тодішнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе.
- 19 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський вирушить на саміт G7 в Японію, де зустрінеться з лідером США Джо Байденом.
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