Зеленський прилетів до Японії на саміт G7

Про це Зеленський написав у twitter.

Літак із президентом України приземлився у місті Хіросіма, де відбувається саміт "Великої сімки".

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - написав Зеленський.

За даними Kyodo Зеленський в якості гостя візьме участь у сесії лідерів G7 щодо миру та стабільності. Він також планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який головує на саміті.

Згідно з джерелами президент України також розглядає можливість відвідати музей Хіросіми, де задокументовано руйнування, спричинені атомною бомбою в 1945 році та покладе вінок до меморіалу жертвам ядерного вибуху.

Кішіда запросив Зеленського на саміт G7 під час свого візиту в Україну 21 березня.

Востаннє Зеленський відвідав Японію в жовтні 2019 року, коли взяти участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто в Токіо та провів переговори з тодішнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе.

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023