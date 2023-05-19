Про це керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав у телемарафоні.

Єрмак згадав про те, що США офіційно заявили про участь у коаліції літаків для України та тренування у Сполучених Штатах українських пілотів на літаках, зокрема на F-16.

"Сьогодні можна офіційно сказати про створення коаліції літаків для України, і це свідчить, що Україна дуже скоро матиме все необхідне, щоб захистити наше небо, наші міста і наших громадян", – сказав він.

Керівник ОП додав, що невдовзі президент США Байден докладніше обговорить це питання під час зустрічі з Зеленським. На уточнювальне запитання ведучих, чи ця зустріч відбудеться на саміті G7 у Японії, керівник ОП відповів: "Так". І підтвердив, що після Саудівської Аравії Зеленський вирушить до Японії.

Цю інформацію також підтвердив Володимир Зеленський у твіттері, подякувавши Штатам .за рішення підтримати міжнародну коаліцію винищувачів.

Також Андрій Єрмак розповів про історичний, за його словами, візит Зеленського до Саудівської Аравії. Він зауважив, що завдяки цьому візиту, виступу українського президента на Раді арабських держав та двосторонніх зустрічах на її полях "голос України ще більш гучно буде звучати в цьому регіоні".

19 травня Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом і прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Президент України також виступив на саміті Ліги арабських держав.

Президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16





