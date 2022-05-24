Херсонський колаборант Стремоусов "запросив" окупантів облаштувати в області військову базу
Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонщини заявив, що такий крок "гарантує безпеку в регіоні"
Про це з посиланням на російські державні ЗМІ повідомляє CNN.
"У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми будемо про це просити, і в цьому зацікавлене все населення", – заявив Стремоусов.
Американські журналісти повідомляють, що близько половини населення Херсонщини покинули регіон, втікаючи від жорсткого російського правління.
"Зусилля Росії по просуванні референдуму про так звану "Херсонську народну республіку", який призвів до появи ще одного проросійського сепаратистського утворення на території України, здається, були призупинені", – пише CNN.
- Нагадаємо, мерія Маріуполя назвала колаборантів із ОПЗЖ, які коригували обстріли міста.
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