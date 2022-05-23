Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони - це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ". За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура"", - наголосили у відомстві.

На співпрацю з окупантами погодилися Костянтин Іващенко, Вадим Істратов, Дмитро Хаджинов, Євген Хармишев, Валерій Агібалов, Сергій Бурлаков, Вікторія Калачова, Олена Карпенко й Наталія Сотникова.

4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.

Костянтин Іващенко отримав від російського керівництва наказ зачистити частину центрального району міста від завалів та тіл загиблих для проведення там параду окупантів 9 травня.

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