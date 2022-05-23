"На їх руках тисячі вбитих": мерія Маріуполя назвала колаборантів із ОПЗЖ, які коригували обстріли міста
Мерія Маріуполя оприлюднила список 9 колаборантів з ОПЗЖ, які організували "парад" 9 травня й коригували російські обстріли міста
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони - це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ". За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура"", - наголосили у відомстві.
На співпрацю з окупантами погодилися Костянтин Іващенко, Вадим Істратов, Дмитро Хаджинов, Євген Хармишев, Валерій Агібалов, Сергій Бурлаков, Вікторія Калачова, Олена Карпенко й Наталія Сотникова.
- 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.
- Костянтин Іващенко отримав від російського керівництва наказ зачистити частину центрального району міста від завалів та тіл загиблих для проведення там параду окупантів 9 травня.
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