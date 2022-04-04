Депутати забороненої ОПЗЖ у Маріуполі "обрали" псевдокерівництво міста і заявили про приналежність до "ДНР", - радник мера
4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Сьогодні в приміщенні школи №53 представники забороненої фракції ОПЗЖ зібрались і одноголосно обрали російського агента Костянтина Іващенка головою Маріуполя. Другого колаборанта - депутата ОПЗЖ Хармишева обрали секретарем громади. Окрім того, це фейкове зібрання “ратифікувало результати референдуму 2014” і вважають тепер Маріуполь частиною сателіта Росії", - повідомив він.
За його інформацією, окупанти на так зване "зібрання" примусово привезли міських депутатів від інших політичних партій та представників місцевої влади з навколишніх селищ.
"Це - прямий примус до співпраці, а точніше - шантаж з погрозою життю та близьким. Ми знаємо поіменно кожного з реальних колаборантів і розкажемо про кожного згодом, аби не наражати на небезпеку наших людей. Які волею долі вимушені робити вигляд", - зазначив він.
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