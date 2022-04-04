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Головна війна з Росією Депутати забороненої ОПЗЖ у Маріуполі "обрали" псевдокерівництво міста і заявили про приналежність до "ДНР", - радник мера

Депутати забороненої ОПЗЖ у Маріуполі "обрали" псевдокерівництво міста і заявили про приналежність до "ДНР", - радник мера

4 квітня, 2022 понедiлок
20:59
війна з Росією ОПЗЖ

4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Сьогодні в приміщенні школи №53 представники забороненої фракції ОПЗЖ зібрались і одноголосно обрали російського агента Костянтина Іващенка головою Маріуполя. Другого колаборанта - депутата ОПЗЖ Хармишева обрали секретарем громади. Окрім того, це фейкове зібрання “ратифікувало результати референдуму 2014” і вважають тепер Маріуполь частиною сателіта Росії", - повідомив він.

За його інформацією, окупанти на так зване "зібрання" примусово привезли міських депутатів від інших політичних партій та представників місцевої влади з навколишніх селищ.

"Це - прямий примус до співпраці, а точніше - шантаж з погрозою життю та близьким. Ми знаємо поіменно кожного з реальних колаборантів і розкажемо про кожного згодом, аби не наражати на небезпеку наших людей. Які волею долі вимушені робити вигляд", - зазначив він.

 

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Маріуполь
"ДНР"
ОПЗЖ
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