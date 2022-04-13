У Маріуполі окупанти хочуть провести "парад перемоги" на 9 травня, — радник мера

Про це повідомив радник чинного мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"За нашою інформацією Іващенко отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня у випадку успіху «спеціальної операції». З хорошого - ані техніки ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенко", - написав Петро Андрющенко.

Також він додав, що окупанти віддали наказ по запуск процесу навчання в школах у 4, 9 та 11 (12-х) класах.

"Незважаючи на відсутність контролю в місті, окупанти намагаються створити картинку відновлення мирного життя. Після призначення Костянтина «трупожера» Іващенко пішли інші призначення. На сьогодні Іващенко призначив керівника освіти. За попередньою інформацією деякого пана Мирошниченко (данні уточняються для повної ідентифікації), який вже заявив до підготовки запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Місцем для «відновлення навчання» обрано єдину непошкоджену школу №53 (ту саму, де відбулося «обрання Іващенко»). Декілька днів поспіль близько 40 людей, яким пообіцяли оплатити, приводять школу до ладу. Навчання планують запустити з першого травня. Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти", - написав радник мера.

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