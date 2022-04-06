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Хет-трик Бензема приніс "Реалу" перемогу над "Челсі" в ЛЧ

6 квітня, 2022 середа
23:52
Спорт "Реал", Карім Бензема

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг лондонський "Челсі"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 3:1. "Челсі" при домашніх трибунах пропустив три м'ячі від Каріма Бензема, який оформив вже четвертий хет-трик у своїй кар'єрі в ЛЧ.

У ворота "Реалу" зумів забити Кай Хаверц, але одного голу для "Челсі" сьогодні було замало, щоб претендувати на перемогу. 

Матч-відповідь пройде 12 квітня.

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал

5 квітня

"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 1:3

Голи: Хаверц, 40 - Бензема, 21, 24, 46

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футбол
Челсі
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