Хет-трик Бензема приніс "Реалу" перемогу над "Челсі" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 3:1. "Челсі" при домашніх трибунах пропустив три м'ячі від Каріма Бензема, який оформив вже четвертий хет-трик у своїй кар'єрі в ЛЧ.



У ворота "Реалу" зумів забити Кай Хаверц, але одного голу для "Челсі" сьогодні було замало, щоб претендувати на перемогу.



Матч-відповідь пройде 12 квітня.



Ліга чемпіонів



Чвертьфінал



5 квітня



"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 1:3



Голи: Хаверц, 40 - Бензема, 21, 24, 46

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