Хезбола заперечує прибуття своїх бійців для війни на боці РФ проти України

Про це пише Reuters.



Ніхто з "Хезболли" - ні бійці ні експерти - не прибували туди, де триває ця війна", - наголосив лідер руху Хассан Насралла.



Минулого тижня президент РФ Володимир Путін дозволив залучити до війни проти України до 16 тис. найманців із Близького Сходу.

Нагадаємо, міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що 16 тис. найманців із Близького Сходу готові воювати проти України, президент Володимир Путін наказав допомогти їм приїхати

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