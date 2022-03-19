Хезбола заперечує прибуття своїх бійців для війни на боці РФ проти України
"Хезболла" заперечила заяви президента російської влади про відправку бійців руху воювати на боці Росії проти України
Про це пише Reuters.
Ніхто з "Хезболли" - ні бійці ні експерти - не прибували туди, де триває ця війна", - наголосив лідер руху Хассан Насралла.
Минулого тижня президент РФ Володимир Путін дозволив залучити до війни проти України до 16 тис. найманців із Близького Сходу.
- Нагадаємо, міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що 16 тис. найманців із Близького Сходу готові воювати проти України, президент Володимир Путін наказав допомогти їм приїхати
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе