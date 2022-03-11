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Шойгу заявив, що 16 тис. найманців із Близького Сходу готові воювати проти України, Путін наказав допомогти їм приїхати

11 березня, 2022 п'ятниця
11:37

Президент РФ Володимир Путін підтримав перекидання 16 тисяч найманців із Близького Сходу та передачу танків і ППО на Донбас

Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

На засіданні Радбезу 11 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що близько 16 тисяч "добровольців" із Близького Сходу висловили бажання приїхати до "ЛНР" та "ДНР" воювати проти українських військових.

Також Шойгу запропонував передати окупантам на Донбасі засоби протиповітряної оборони та протитанкові ракетні комплекси, а також українську зброю, у тому числі комплекси Javelin та Stinger.

Володимир Путін схвалив обидві пропозиції та наказав голові міноборони РФ допомогти найманцям із Близького Сходу дістатися "в зону бойових дій".

Крім цього, Шойгу заявив, що Генштаб розробляє і фактично завершив план посилення західних кордонів РФ, що включає переміщення туди бойових частин і нових комплексів.

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війна з Росією
"ЛНР"
"ДНР"
найманці на Донбасі
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