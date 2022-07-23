"Хлопок": в окупованому Лисичанську знищили 50 росіян, - Гайдай
У тимчасово окупованому Лисичанську 23 липня ліквідували 50 російських загарбників із 2-го армійського корпусу
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.
""Хлопок" в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків
"Штаб 6-го полка, 2-го армейского корпуса" - мінус 50 рашистів
Не треба проводити наради в будівлі суду в таку спеку", - наголосив він.
- 22 липня на Луганщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів.
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