Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.

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Не треба проводити наради в будівлі суду в таку спеку", - наголосив він.

22 липня на Луганщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів.

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