“Хочу собі такий будинок”: Валерій Харчишин розповів про будівництво модульної вулиці у Гостомелі
Фронтмен "Другої ріки" разом з фондом "Відбудуємо разом" має план відбудувати цілу модульну вулицю у Гостомелі, де окупанти знищили його будинок
Про це він розповів в інтерв’ю Слава+.
Як розповів Валерій Харчишин, аби отримати компенсації на відбудову житла, треба зібрати чимало документів. У Гостомелі люди тривалий час не могли отримати акти про руйнацію, оскільки голову громади вбили, а депутати не могли зібратись.
Згарище на місці будинку Харчишина у Гостомелі
"Поки не приїхала комісія, ти не маєш права займатись демонтажем. Щоправда, у мене не було що демонтувати. Але не отримаєш технічний звіт, акт про руйнування, не можна нічого вивозити", – заявив Харчишин, додавши, що вклав у свій будинок 200 тисяч доларів. Тепер він хоче будувати модульне житло, оскільки це коштує значно дешевше.
"Повноцінне модульне житло, яке збирається у тебе на майданчику. Воно в рази дешевше, це сучасні технології. І вони використовуються всюди, але тільки не в Україні…Не треба боятися сучасних технологій, – розповів Харчишин. – Ми, кажу ми, бо до цього причетний і фонд "Відбудуємо разом", і багато інших людей, будівельників, маємо план відбудувати цілу вулицю в Гостомелі, Мостищі, Горинці, – в інших містечках, які постраждали найбільше".
Валерій Харчишин зізнався, що хоче і собі модульний будинок.
"Хочу показати, що це безпечно, надійно і не тимчасово ", – заявив Валерій Харчишин.
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