Хокейна збірна України розгромила Хорватію і здобула найбільшу перемогу з 2010 року

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українці перемогли Хорватію з рахунком 11:0. Це найбільша перемога нашої збірної з 2010 року. Тоді на ЧС Україна знищила Сербію з рахунком 15:2.



ЧС з хокею в дивізіоні 1B пройде у Польщі з 26 квітня по 1 травня. Суперники України - Польща, Японія, Естонія і Сербія. Перед виступом на чемпіонаті світу Україна проведе ще два товариські матчі.



Для збірної України це перша перемога під керівництвом тренера Вадима Шахрайчука.



Товариський матч



Будапешт, Угорщина



19 квітня



Україна – Хорватія – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

22 лютого хокеїста "Кременчука" та збірної України Андрія Денискіна дискваліфікували на один рік за прояв расизму.

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