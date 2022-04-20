Хокейна збірна України розгромила Хорватію і здобула найбільшу перемогу з 2010 року
В товариському матчі в рамках підготовки до чемпіонату світу збірна України з хокею розгромила Хорватію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українці перемогли Хорватію з рахунком 11:0. Це найбільша перемога нашої збірної з 2010 року. Тоді на ЧС Україна знищила Сербію з рахунком 15:2.
ЧС з хокею в дивізіоні 1B пройде у Польщі з 26 квітня по 1 травня. Суперники України - Польща, Японія, Естонія і Сербія. Перед виступом на чемпіонаті світу Україна проведе ще два товариські матчі.
Для збірної України це перша перемога під керівництвом тренера Вадима Шахрайчука.
Товариський матч
Будапешт, Угорщина
19 квітня
Україна – Хорватія – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)
- 22 лютого хокеїста "Кременчука" та збірної України Андрія Денискіна дискваліфікували на один рік за прояв расизму.
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