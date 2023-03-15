Холанд забив 5 голів і допоміг "Ман Сіті" знищити "Лейпциг" у Лізі чемпіонів
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" впевнено переміг німецький "Лейпциг"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Манчестері, закінчився перемогою "Сіті" з рахунком 7:0.
Пента-трик у ворота "Лейпцига" оформив Ерлінг Холанд. Ще по голу забили Ілкай Гюндоган та Кевін Де Брюйне.
Перша зустріч команд закінчилась внічию 1:1. То ж за сумою двох матчів "Ман Сіті" йде далі.
Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
14 березня
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина) 7:0
Голи: Холанд, 22 (пен.), 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2
Перший матч - 1:1
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