Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Манчестері, закінчився перемогою "Сіті" з рахунком 7:0.

Пента-трик у ворота "Лейпцига" оформив Ерлінг Холанд. Ще по голу забили Ілкай Гюндоган та Кевін Де Брюйне.

Перша зустріч команд закінчилась внічию 1:1. То ж за сумою двох матчів "Ман Сіті" йде далі.

Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

14 березня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина) 7:0

Голи: Холанд, 22 (пен.), 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2

Перший матч - 1:1