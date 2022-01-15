Хорвати відзначають 30-ту річницю визнання незалежності

Сьогодні, 15 січня 2022 року, Хорватія святкує 30-річчя міжнародного визнання незалежності, розповідає ТГ-канал Югославські хроніки.



15 січня 1992 року про своє визнання країни заявили 12 держав-членів Європейського співтовариства. Потім до них долучилися й інші країни світу - Мальта, Канада, Австрія, Болгарія, Угорщина, Польща и Швейцарія.



Першою азіатською країною, яка визнала Хорватію, не враховуючи Туреччину, був Іран, а африканською – Єгипет.



При цьому ще восени 1991 року про визнання хорватської незалежності оголосили Словенія, Литва, Україна, Латвія, Естонія, які на той момент ще самі на той момент не були визнанні як самостійні, незалежні держави.



22 травня 1992 року Хорватію прийняли до ООН. До того часу визнання країна отримала ще від Китаю, Ізраїлю, Японії, Росії, США.





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