Хорватія надасть Україні €1 млн на програму ЮНІСЕФ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії.

Зазначається, що кошти підуть на закупку 50 генераторів потужністю 50 кВт – їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити їхню безперервну роботу під час відключень електроенергії.

Міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман заявив, що таким чином країна приєднується до глобальної ініціативи пожертвувати електрогенератори для допомоги українцям цієї зими.

Нагадаємо, у кінці грудня стало відомо, що Хорватія виділить майже €3 млн на розмінувальні машини для України.

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