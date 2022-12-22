Хорватія виділить майже €3 млн на розмінувальні машини для України
Хорватія спрямує близько €3 млн на покупку обладнання для української ДСНС, техніка допоможе в процесах гуманітарного розмінування деокупованих територій
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Під час зустрічі заступника МЗС України Мері Акопян з надзвичайним та повноважним послом Хорватії в Україні Аніцею Джаміч 21 грудня сторони домовилися, що Хорватія спрямує майже €3 млн на розмінувальні машини для української ДСНС.
Мері Акопян звернула увагу на потребу України в партнерській допомозі, що зумовлено російськими обстрілами енергетичної інфраструктури у холодний період.
Розмінування на деокупованих територіях стало ще одним викликом для України. Тож Аніца Джеміч ствердила: хорватська сторона допоможе в гуманітарному розмінуванні.
"Аніца Джаміч запевнила у готовності хорватської сторони сприяти Україні у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій шляхом надання для ДСНС спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання. З цією метою хорватська сторона планує спрямувати майже €3 млн на придбання для потреб України розмінувальних машин", - мовиться в повідомленні.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Камбоджі Гуг Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ.
- Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поінформував, що на повне розмінування України необхідні роки. Нині для знешкодження вибухівки в одному населеному пункті йде близько місяця.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе