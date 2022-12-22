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Хорватія виділить майже €3 млн на розмінувальні машини для України

22 грудня, 2022 четвер
06:35
Світ розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни

Хорватія спрямує близько €3 млн на покупку обладнання для української ДСНС, техніка допоможе в процесах гуманітарного розмінування деокупованих територій

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Під час зустрічі заступника МЗС України Мері Акопян з надзвичайним та повноважним послом Хорватії в Україні Аніцею Джаміч 21 грудня сторони домовилися, що Хорватія спрямує майже €3 млн на розмінувальні машини для української ДСНС.

Мері Акопян звернула увагу на потребу України в партнерській допомозі, що зумовлено російськими обстрілами енергетичної інфраструктури у холодний період.

Розмінування на деокупованих територіях стало ще одним викликом для України. Тож Аніца Джеміч ствердила: хорватська сторона допоможе в гуманітарному розмінуванні. 

"Аніца Джаміч запевнила у готовності хорватської сторони сприяти Україні у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій шляхом надання для ДСНС спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання. З цією метою хорватська сторона планує спрямувати майже €3 млн на придбання для потреб України розмінувальних машин", - мовиться в повідомленні.

  • Нагадаємо, прем'єр-міністр Камбоджі Гуг Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ.
  • Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поінформував, що на повне розмінування України необхідні роки. Нині для знешкодження вибухівки в одному населеному пункті йде близько місяця.

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Україна
Хорватія
війна з Росією
окупанти
ДСНС
допомога Україні
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