Найдосвідченіші сапери світу. Камбоджа допоможе Україні у розмінування території
Прем'єр-міністр Камбоджі Гуг Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ
Про це пише Washington Post, з посиланням на Міністерство закордонних справ країни.
Гуг Сен під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок узяв на себе зобов'язання у співпраці з Японією надіслати інструкторів зі знешкодження мін, ідеться в заяві міністерства.
Вони також домовилися призначити послів у обох країнах.
Сен засудив вторгнення Росії в Україну, заявивши, що «Камбоджа завжди виступає проти будь-якої країни, що нападає на іншу країну».
Генеральний директор Камбоджійського центру протимінної діяльності Генг Ратана повідомив у Фейсбуці, що після консультацій з японськими партнерами його відомство скерує першу команду в Україну на початку грудня, друга команда може прибути в першому кварталі наступного року.
Відзначимо, Камбоджа була однією з майже зі 100 країн-членів ООН, які стали співавторами резолюції, що засуджує російську агресію проти України.
Ця країна вважалася однією з найбільш замінованих у світі. Тут війна тривала упродовж майже трьох десятиліть і закінчилася в 1998 році. Відтоді в країні було знешкоджено велику кількість мін та інших боєприпасів. Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших фахівців з розміновування у світі, і протягом останнього десятиріччя кілька тисяч із них були скеровані під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.
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