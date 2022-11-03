Найдосвідченіші сапери світу. Камбоджа допоможе Україні у розмінування території

Про це пише Washington Post, з посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Гуг Сен під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок узяв на себе зобов'язання у співпраці з Японією надіслати інструкторів зі знешкодження мін, ідеться в заяві міністерства.

Вони також домовилися призначити послів у обох країнах.

Сен засудив вторгнення Росії в Україну, заявивши, що «Камбоджа завжди виступає проти будь-якої країни, що нападає на іншу країну».

Генеральний директор Камбоджійського центру протимінної діяльності Генг Ратана повідомив у Фейсбуці, що після консультацій з японськими партнерами його відомство скерує першу команду в Україну на початку грудня, друга команда може прибути в першому кварталі наступного року.

Відзначимо, Камбоджа була однією з майже зі 100 країн-членів ООН, які стали співавторами резолюції, що засуджує російську агресію проти України.

Ця країна вважалася однією з найбільш замінованих у світі. Тут війна тривала упродовж майже трьох десятиліть і закінчилася в 1998 році. Відтоді в країні було знешкоджено велику кількість мін та інших боєприпасів. Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших фахівців з розміновування у світі, і протягом останнього десятиріччя кілька тисяч із них були скеровані під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

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