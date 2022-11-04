Монастирський розповів, скільки часу треба на розмінування одного населеного пункту

Про це інформує Укрінформ з посиланням на міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

"Ми розуміємо, що для повного розмінування нам потрібні будуть роки. Але для розмінування одного середнього населеного пункту ми витрачаємо до місяця, для того, щоб розмінувати житлові будинки, дороги, дороги до об'єктів електрозабезпечення і тепла. І протягом місяця, паралельно з тим, як розміновуються об'єкти життєзабезпечення, починається відновлення електрики, тепла, правопорядку, все те, що найперше потрібно для людей", - розповів Монастирський.

Нині понад 60% піротехніків ДСНС та Нацполіції зосереджені на Харківщині, Донеччині та Херсонщині для гуманітарного розмінування.

"Фактично за цей час було розміновано на деокупованих територіях понад 64 тис. гектарів. Це велика територія, і проводиться (розмінування - ред.) в надзвичайно швидкому темпі. Порівнюючи з темпами наших колег, які приїжджають нам допомагати з міжнародних організацій, піротехніки ДСНС працюють в 100 разів швидше. Це не якісь слова красиві, а реальні заміри. Тому що для того, щоб відновити світло, кожна година на рахунку. Працюють дуже великі команди, ми збільшуємо постійно кількість піротехніків, які у нас працюють", - додав Монастирський.

Уряд США виділив із фондів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) $55 млн на ремонт і підтримку роботи інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України.

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