Хорватія прихистила понад 14 тис. українських біженців з початку повномасштабного вторгнення РФ
Станом на 16 квітня до Хорватії прибули 14 300 біженців з України. Такі дані повідомило Управління цивільного захисту країни
Про це пише телевізійна мережа N1.
З них 7044 (49,1%) – жінки, 5242 – діти (36,6%), а 2045 (14,3%) – чоловіки.
Більшість із них – 12 625 – розміщені індивідуально, 1 691 – у закладах колективного проживання, а наразі 24 біженці перебувають у центрах прийому.
Управління цивільного захисту Хорватії надало для біженців 38 закладів, де вони можуть проживати.
- Нагадаємо, 7 квітня влада Хорватії вислала з країни низку російських дипломатів у відповідь на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних українців, зокрема у Бучі.
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