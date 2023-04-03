Хорватія пропонує лікування та реабілітацію пораненим військовим України
Міністр у справах ветеранів Томо Медвед під час візиту до Києва заявив, що Хорватія планує прийняти поранених українських солдатів
Про це інформує Euractiv.
Міністр повідомив, що уряд запропонував прийняти українських солдатів на лікування та реабілітацію.
"Ми очікуємо, що Україна підготує першу групу з 20 поранених бійців, які будуть відправлені на лікування до Хорватії. Після одужання вони будуть залучені до реабілітаційної програми в наших ветеранських центрах", – сказав Медвед.
Нині Хорватія управляє двома спеціалізованими реабілітаційними центрами для ветеранів війни за незалежність 1991-95 років, з планами відкрити ще два.
"Наша підтримка України триватиме – чи то політична, фінансова, чи гуманітарна, чи військова", – додав Медвед.
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