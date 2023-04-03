Про це інформує Euractiv.

Міністр повідомив, що уряд запропонував прийняти українських солдатів на лікування та реабілітацію.

"Ми очікуємо, що Україна підготує першу групу з 20 поранених бійців, які будуть відправлені на лікування до Хорватії. Після одужання вони будуть залучені до реабілітаційної програми в наших ветеранських центрах", – сказав Медвед.

Нині Хорватія управляє двома спеціалізованими реабілітаційними центрами для ветеранів війни за незалежність 1991-95 років, з планами відкрити ще два.

"Наша підтримка України триватиме – чи то політична, фінансова, чи гуманітарна, чи військова", – додав Медвед.