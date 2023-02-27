Про це повідомляє Sport.ua.

Під час гри, яка відбулася 26 лютого у Загребі, ультрас "Динамо" вивісили банер з написом Free Azov. Таким чином вони підтримали бійців полку "Азов", які залишаються у російському полоні.

Також на трибунах були прапори України, плакат "Heroiam Slava!", а фанати вигукували гасло "Слава Україні!".

Матч закінчився перемогою "Динамо" над "Гайдуком" з рахунком 4:0.