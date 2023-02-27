Хорватські футбольні фани під час матчу підтримали полонених бійців "Азову"
Під час матчу чемпіонату Хорватії між загребським "Динамо" та "Гайдуком" вболівальники підтримали бійців "Азову", яку перебувають у російському полоні
Про це повідомляє Sport.ua.
Під час гри, яка відбулася 26 лютого у Загребі, ультрас "Динамо" вивісили банер з написом Free Azov. Таким чином вони підтримали бійців полку "Азов", які залишаються у російському полоні.
Також на трибунах були прапори України, плакат "Heroiam Slava!", а фанати вигукували гасло "Слава Україні!".
Матч закінчився перемогою "Динамо" над "Гайдуком" з рахунком 4:0.
- 9 січня співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Галина Клемпоуз заявила, що у російському полоні досі перебувають близько 2 тисяч захисників Маріуполя.
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