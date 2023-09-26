"Хотілося б більше займатися питаннями відновлення енергосистеми, а не наслідками аудиту ДАСУ": Кудрицький прокоментував обшуки в Укренерго 

Про це розповів Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що днями у їхнії компанії був обшук. На його думку, у цій перевірці ДАСУ було дуже багато речей, які є надуманими або іноді видуманими. Првоохоронні органи запросили певну кількість документів.

"Ми ці документи готуємо.Тобто формально обшук продовжується, але він відбувається у такому конструктивному форматі, коли нам сказали... вибрати якісь договори чи інші документи, які треба надати, ми їх збираємо і віддаємо", - сказав Кудрицький.



За словами голови правління НЕК "Укренерго", це не є класичний обшук з силовиками з метою якихось яскравих дій. Вінвпевнений, що це скоріше такі процедури отримання документів.

"Чому саме це відбувається в форматі обшуку, а не в форматі ухвали про виїмку документів, яка є більш звичною формою для їх отримання, мені важко сказати", - додав він.



Кудрицький запевнив, що головна мета обшуків наразі йому невідома.

"Мені складно сказати, що конкретно шукають, я навіть не хочу зараз в це вникати. Це питання правоохоронних органів, що саме їх цікавить, для чого, скажімо так, на чому вони хочуть зробити акцент, на чому не хочуть" - пояснив він.



За словами Кудрицького, Укренерго немає чого приховувати..

"Ми абсолютно всі документи збираємо і передаємо, нічого ми приховувати не збираємося. Тільки шкода трошки, сьогодні такий день був напружений зранку, хотілося б більше займатися питаннями відновлення енергосистеми, а не питаннями з наслідками аудиту ДАСУ, який ми оскаржуємо в суді", - підсумував він.