"Хотілося б більше займатися питаннями відновлення енергосистеми, а не наслідками аудиту ДАСУ": Кудрицький прокоментував обшуки в Укренерго
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував обшуки в компанії. ВІн запевнив, що головна мета обшуків наразі йому невідома
Про це розповів Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що днями у їхнії компанії був обшук. На його думку, у цій перевірці ДАСУ було дуже багато речей, які є надуманими або іноді видуманими. Првоохоронні органи запросили певну кількість документів.
"Ми ці документи готуємо.Тобто формально обшук продовжується, але він відбувається у такому конструктивному форматі, коли нам сказали... вибрати якісь договори чи інші документи, які треба надати, ми їх збираємо і віддаємо", - сказав Кудрицький.
За словами голови правління НЕК "Укренерго", це не є класичний обшук з силовиками з метою якихось яскравих дій. Вінвпевнений, що це скоріше такі процедури отримання документів.
"Чому саме це відбувається в форматі обшуку, а не в форматі ухвали про виїмку документів, яка є більш звичною формою для їх отримання, мені важко сказати", - додав він.
Кудрицький запевнив, що головна мета обшуків наразі йому невідома.
"Мені складно сказати, що конкретно шукають, я навіть не хочу зараз в це вникати. Це питання правоохоронних органів, що саме їх цікавить, для чого, скажімо так, на чому вони хочуть зробити акцент, на чому не хочуть" - пояснив він.
За словами Кудрицького, Укренерго немає чого приховувати..
"Ми абсолютно всі документи збираємо і передаємо, нічого ми приховувати не збираємося. Тільки шкода трошки, сьогодні такий день був напружений зранку, хотілося б більше займатися питаннями відновлення енергосистеми, а не питаннями з наслідками аудиту ДАСУ, який ми оскаржуємо в суді", - підсумував він.
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У середу, 20 вересня, в головному офісі НЕК "Укренерго" відбулись слідчі дії: обшуки проводили на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року.
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